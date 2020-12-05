"إيفوتك" تستعرض مشاريع مبتكرة خلال مشاركتها في معرض "جيتكس"



تستعرض "إيفوتك" (EVOTEQ)، مزود حلول التحول الرقمي التي تدعم الشركات الرائدة والحكومات في رحلاتها نحو الرقمنة، مشاريع مبتكرة من خلال أول منصة ذاتية في دولة الإمارات عبر مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2020 في الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر في مركز دبي التجاري العالمي. وستسلط الشركة الضوء على كيفية مساهمة الرقمنة في تمكيننا من البقاء على اتصال وتفاعلنا بشكل سلس مع بعضنا البعض حتى عندما نكون متباعدين جسدياً.

وبالإضافة إلى تسليط الضوء على تركيز "إيفوتك" المتزايد على الابتكار والتحول الرقمي، فإن المنصة الذاتية للشركة خلال الحدث ستركّز على كيفية تمكين هذه المزايا التنافسية من توفير الحلول اللازمة لدعم الشركات والقطاع العام في الحد من انتشار فيروس كورونا. وبفضل خبرتها الواسعة ومعرفتها المتعمقة في مجال التحول الرقمي، فإن "إيفوتك" على استعداد لدعم العملاء لمواصلة عملياتهم والازدهار بالرغم من التحديات على مستوى الاقتصاد والسوق، مع الامتثال أيضاً للإجراءات الاحترازية الحالية.

وتقود شركة "إيفوتك" منذ تأسيسها عملية خلق مجتمعات ممكّنة رقمياً وأكثر ذكاءً من خلال توفيرها حلولاً ومنصات رقمية مبتكرة للقطاعين العام والخاص. وتمتد قدرات الشركة إلى ما وراء تطبيق التكنولوجيا، حيث تركت بصمة قوية أيضاً في مجال الاستشارات. وبالإضافة إلى توفير الحلول التكنولوجية المتطورة، تقوم "إيفوتك" بتجهيز الشركات لتكون مستعدة رقمياً للتعامل مع الظروف غير المتوقعة مثل انتشار جائحة كورونا.

وتعليقاً على المشاركة، قال جهاد طيارة، الرئيس التنفيذي لشركة "إيفوتك": "إن قدرتنا على ضمان استمرارية أعمال عملائنا وتخفيض معدلات توقف أعمالهم، بفضل استثماراتنا المتواصلة في دعم الابتكار، ساعدتهم على التكيف بسرعة مع التغيرات التي اتخذت في مواجهة جائحة كورونا. وفي حقيقة الأمر، فقد أصبحت قيمة أعمالنا أكثر وضوحاً خلال هذه الفترة."

وأضاف طيارة: "نفخر بعرض أول منصة ذاتية في دولة الإمارات خلال مشاركتنا في أسبوع جيتكس للتقية 2020. وكشركة تهدف إلى دفع عجلة التحول الرقمي في المنطقة، لن نستخدم هذه المنصة لعرض خدماتنا ومنتجاتنا فحسب، وإنما سنستفيد منها أيضاً لإظهار أنه يمكن المشاركة في حدث من هذا الحجم دون حضور جسدي وذلك من خلال الاستفادة من الاحتمالات اللامتناهية التي توفرها لنا التكنولوجيا اليوم."

ونجحت "إيفوتك" في بناء شراكات وعلاقات لأفضل المشاريع خلال السنوات القليلة الماضية. وتتراوح مشاريع الشركة من تسهيل النقل الذكي إلى بناء أنظمة إدارة المدن الذكية ورقمنة القطاع العام والخدمات المؤسسية وصولاً إلى تعزيز سلاسل الإمداد، حيث تواصل الشركة تسليط الضوء على قدراتها الرئيسية ومزاياها التنافسية.