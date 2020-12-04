الامارات | حاضنات بـ«رعاية الأحداث» يشهرهن إسلامهن في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن حاضنات بـ«رعاية الأحداث» يشهرهن إسلامهن في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرمت إدارة رعاية الأحداث بقطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي عدداً من الحاضنات لإشهارهن الاسلام وقدمت لهن الهدايا.

وأعرب مدير ادارة رعاية الأحداث العقيد الدكتور علي سعيد مصبح المنصوري عن سعادة وفرحة الإدارة بدخول «أخوات جديدات» في الدين الإسلامي بقناعتهن وبإرادتهن، بعد أن أمضين فترة في اكتشاف الإسلام كدين للنور والحق مباركاً لهن دخول الإسلام.

وأثنى على الجهود المستمرة لتعزيز قيم التسامح ونشر الإسلام بين الجاليات المقيمة والأحداث، ومضاعفة الجهود لإبراز سماحة ومبادئ الدين الإسلامي لزيادة ارتفاع نسبة المسلمين الجدد في كل عام.

وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بالراغبين في إشهار الاسلام بمساعدتهم على الحصول على هذه الخدمة عن طريق الجهات المختصة بما يعزز من نشر مبادئ التسامح بين فئات المجتمع.

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