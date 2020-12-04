سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أنه تبقى لوصول «مسبار الأمل» إلى كوكب المريخ 135 مليون كم، وأوضح سموه كذلك تاريخ الوصول في 9 فبراير 2021، لتحقق بذلك الإمارات إنجازاً تاريخياً سيقدم للبشرية جمعاء خدمات علمية لدراسة العديد من الظواهر التي تحيط بالكوكب الأحمر.

ونشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، صورة حديثة على حساب سموه في «تويتر»، تظهر المسبار في طريقه لكوكب المريخ اليوم (أمس)، وعلّق عليها سموه قائلاً: «صورة من مسبار الأمل الإماراتي اليوم (أمس) لكوكب المريخ في رحلته التي بقي منها 135 مليون كم... موعد وصولنا 9 فبراير 2021..». أحدث صورة للمسبار في طريقه إلى المريخ (من المصدر)

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن راشد: 135 مليون كم تفصلنا عن المريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.