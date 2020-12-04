محمد بن زايد: نمضي على نهج الآباء المؤسسين بعزيمة قوية وإرادة صلبة

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن التقدير والعرفان للجهود المباركة للآباء مؤسسي الاتحاد الذين قدموا وبذلوا من أجل الوحدة والتعاضد والتكاتف، حتى وصلنا لهذا البنيان ثابت الأركان.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، المضي على نهج الآباء المؤسسين ذاته، تدفعنا عزيمة قوية وإرادة صلبة، وبالاستناد إلى إرث ثري من القيم والنجاحات، واصفاً سموه الطاقات البشرية بأنها أغلى ثروات الوطن وأهمها، مع التخطيط الطموح لمستقبل أفضل للأجيال. ودوّن سموه في تغريدة على حسابه في «تويتر»، أرفقها سموه بفيديو عن عرض «غرس الاتحاد»: «مع بداية عام الخمسين لدولتنا.. نستذكر بتقدير وعرفان الجهود المباركة للآباء المؤسسين.. نمضي على نهجهم بعزيمة قوية وإرادة صلبة.. مستندين إلى إرث ثري من القيم والنجاحات، وطاقات بشرية هي أغلى ثرواتنا وأهمها.. وخطط طموحة لبناء مستقبل أفضل لأجيالنا».

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