الامارات | محمد بن راشد: 135 مليون كيلومتر متبقية لبلوغ المريخ

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: 135 مليون كيلومتر متبقية لبلوغ المريخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن ما تبقى لبلوغ «مسبار الأمل» كوكب المريخ 135 مليون كيلومتر.

وحدّد سموّه يوم التاسع من فبراير المقبل، موعداً لوصول «مسبار الأمل» لنهاية رحلته إلى كوكب المريخ.

ونشر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، عبر تغريدة على «تويتر»، صورة، أمس، من «مسبار الأمل» الإماراتي، لكوكب المريخ، في رحلته التي تبقت منها 135 مليون كيلومتر.

وكتب سموّه على «تويتر»: «موعد وصولنا التاسع من فبراير 2021».

وكانت الإمارات أطلقت بنجاح «مسبار الأمل»، فجر 20 يوليو الماضي، ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، وذلك من مركز تانيغاشيما للفضاء في اليابان، لتكون أول مهمة فضائية لاستكشاف الكواكب تقودها دولة عربية.



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