الامارات | محمد بن زايد: الطاقات البشرية أغلى ثرواتنا وأهمها

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: الطاقات البشرية أغلى ثرواتنا وأهمها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الإمارات تمضي مع بداية العام الـ50 على نهج الآباء المؤسسين بعزيمة وقوة وإرادة صلبة، وطاقات بشرية هي أغلى ثرواتها وأهمها.

وقال سموّه عبر تغريدة على «تويتر» أمس: «مع بداية العام الـ50 لدولتنا.. نستذكر بتقدير وعرفان الجهود المباركة للآباء المؤسسين.. نمضي على نهجهم بعزيمة وقوة وإرادة صلبة، مستندين إلى إرث ثري من القيم والنجاحات، وطاقات بشرية هي أغلى ثرواتنا وأهمها، وخطط طموحة لبناء مستقبل أفضل لأجيالنا».

وكانت الدولة احتفلت، أول من أمس، باليوم الوطني الـ49 تحت شعار «غرس الاتحاد».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة: «ندخل العام الـ50 من عمر دولتنا الفتية وتجربتنا الوحدوية الفريدة، ونحن أكثر قوة وثقة بالنفس والقدرات، وأشد عزماً على بلوغ أهدافنا خلال الـ50 سنة المقبلة، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، لتكون دولة الإمارات كما نتطلع ونستهدف.. أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى الـ100 لإنشائها».

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