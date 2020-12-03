الامارات | محمد بن راشد ينشر صورة من مسبار الأمل الإماراتي لكوكب المريخ

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد ينشر صورة من مسبار الأمل الإماراتي لكوكب المريخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على حسابه الرسمي في «تويتر»، صورة من مسبار الأمل الإماراتي لكوكب المريخ.

وقال سموه: "صورة من مسبار الأمل الإماراتي اليوم لكوكب المريخ في رحلته التي بقي منها 135 مليون كم.. موعد وصولنا 9 فبراير 2021".





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