سيف بن زايد: «الاتحاد».. أمل أصبح بمسباره وسط المجرات

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 في تغريدة على حساب سموه على «تويتر»: «اللهم لك الحمد والمنة على ما مضى وما سيمضي وبما نحن فيه الآن.. الاتحاد.. كان الأمل.. كان الحلم.. فأصبح بمسباره وسط المجرات، بفضل الخالق وبركاته عز وجل وبعزيمة الرجال وبتوفيق العزيز الكريم وحكمة قادته ووطنية مواطنيه»، ونشر سموه فيديو مصاحب للتغريدة تضمن لقطات للقادة المؤسسين ومراحل بناء دولة الاتحاد.

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