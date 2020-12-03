سارية علم ارتفاعها 45 متراً بمحكمة بني ياس

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) شاركت دائرة القضاء- أبوظبي، في الاحتفال باليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تدشين سارية علم بارتفاع 45 متراً في المبنى الجديد لمحكمة ونيابة بني ياس، وذلك ضمن مبادرتها لإنشاء سواري لرفع علم الدولة على جميع مبانيها الجديدة على غرار المقر الرئيس في أبوظبي.

وتحمل السارية التي يقارب ارتفاعها 45 متراً، علم دولة الإمارات بمساحة تسعة أمتار عرضاً وأربعة أمتار ونصف المتر طولاً، وقد استغرق تنفيذها نحو ثلاثة أشهر، شملت الحصول على التراخيص وإعداد التصاميم والمخططات وأعمال الإنشاء.

وتأتي تلك الخطوة، تعبيراً عن مشاعر الولاء والانتماء للوطن، وتعزيزاً لمشاعر الفخر بعلم دولتنا واتحادنا، تزامناً مع اليوم الوطني الذي يجسد معاني الوحدة والتعاضد والتكاتف التي رسخها الآباء المؤسسون، لتتواصل مسيرة النماء، في ظل قيادة حكيمة مهدت كل السبل لتحقيق الإنجازات في جميع المجالات.

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