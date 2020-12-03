1000 شجرة في حب الوطن

سيف اليزيد - هدى الطنيجي (رأس الخيمة) أطلق أبناء منطقة الغيل في رأس الخيمة مبادرة تشجير 1000 شجرة سدر، تزامناً مع احتفالات الدولة الوطنية بيوم الشهيد واليوم الوطني الـ 49.

وتأتي هذه المبادرة الخاصة بتشجير واستزراع المنطقة لدعم جهود الدولة بمختلف جهاتها للحفاظ على البيئة المحلية ولتبقى للأجيال القادمة خالدة على مر الزمان، وإضفاء لمسة جمالية على هذه المنطقة الجبلية الخلابة من إمارة رأس الخيمة. وقال جمعة الأمير من أهالي المنطقة: إن هذه المبادرة الوطنية التي أطلقها أبناء منطقة الغيل تأتي بالتزامن مع أيامنا الوطنية. وذكر أن المبادرة التي جاءت برغبة من أهالي المنطقة وتمثلت في تشجير المنطقة الجبلية بأشجار السدر الخضراء، التي تضفي الجمالية واللون الأخضر الجميل على زوايا المنطقة.

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