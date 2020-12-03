الامارات | سكيك

شكرا لقرائتكم خبر عن سكيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صلاحية

قال مستهلكون إن متاجر ومنافذ بيع عدة، على مستوى الدولة، تعمد إلى تقديم عروض ترويجية لمنتجات في الأيام الأخيرة من فترة صلاحيتها، مطالبين بمزيد من الرقابة، بحيث يتم ترك فترة آمنة من الصلاحية على المنتجات التي يتم الترويج لها.

سكوتر

قال سائقون في إمارة عجمان إن العديد من محال البقالة الكبرى في الإمارة، تعمد إلى استخدام دراجات كهربائية (سكوتر) لا تحمل لوحات رسمية، ولا تتوافر لدى سائقيها معدات الأمان المطلوبة، مثل الخوذة، أو السترات العاكسة التي تتيح لقائدي المركبات الأخرى رؤيتهم أثناء فترات الليل.

ممشى

طالب مقيمون في إمارة عجمان بتشديد العقوبة على من يقومون بإلقاء القمامة في الممشى المجاور لمنطقة البستان، المخصص لممارسة الرياضة، إذ يفاجأ مرتادو الممشى بالكثير من النفايات أثناء ممارسة الرياضة الصباحية.

عروض

تنافست مواقع التسوق الإلكتروني على تقديم عروض كبيرة خلال الفترة الأخيرة، في حين لم تقم مراكز التسوق بطرح عروض مماثلة، خصوصاً على الأجهزة الكهربائية المتنوعة.

كمبيوتر

قال متصل إنه لاحظ ارتفاعاً كبيراً في أسعار الكمبيوتر المحمول (اللاب توب) المستعمل في كل المحال، وعلل أصحاب الشركات ذلك بسبب قلة الأجهزة القادمة من الخارج خلال الفترة الأخيرة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

[email protected]

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news