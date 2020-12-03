الامارات | «البنية التحتية» تسلم 2538 مسكناً للمستفيدين العام الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن «البنية التحتية» تسلم 2538 مسكناً للمستفيدين العام الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد وزير الطاقة والبنية التحتية، المهندس سهيل المزروعي، أن الوزارة انتهت من تسليم 2538 مسكناً للمواطنين خلال العام الجاري.

وأفاد بمناسبة اليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات بأن الوزارة تتابع تنفيذ 11 ألفاً و103 وحدات سكنية في مختلف إمارات الدولة، تشمل 3018 مسكناً حكومياً ضمن المجتمعات السكنية، و8085 تمويلاً فردياً، منها 6459 قرضاً سكنياً، و1626 منحة.

ولفت إلى أن الوزارة واصلت تحقيق الإنجازات خلال العام الجاري رغم الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم، وبلغ عدد القرارات السكنية الصادرة 2347 قراراً خلال العام الجاري، تشمل 2141 قرضاً، و206 منح، مشيراً إلى أنه تم تسليم 2538 مسكناً للمستفيدين خلال العام الجاري، ومن المقرر تسليم 2000 مسكن للمواطنين خلال الربع الأول من العام المقبل.

يذكر أن برنامج الشيخ زايد للإسكان أسهم منذ إنشائه عام 1999 في استقرار 35 ألفاً و455 أسرة، بمنحها مساكن حكومية جاهزة، وبلغت الموافقات السكنية التي اعتمدها البرنامج 74 ألفاً و504 موافقات، بقيمة 41 ملياراً و277 مليوناً و614 ألف درهم، وتوزعت القرارات بين تقديم قروض ومنح، وتنوعت ما بين بناء مسكن جديد، واستكمال مسكن، وصيانة مسكن، وشراء مسكن، ومسكن حكومي، والوفاء بقرض.

وقال المزروعي إن الإسكان الحكومي إحدى ثمرات الاتحاد، وعجلة مهمة في عملية التنمية الشاملة التي لاقت دعم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ومتابعة حثيثة ورعاية كاملة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ولفت إلى أن توفير بنية تحتية متطورة وإسكان حكومي مستدام يحقق السعادة للمواطنين وجودة حياتهم، يُشكل أولوية في جدول أعمال وزارة الطاقة والبنية التحتية، وقد انعكس ذلك من خلال مشاريع ومبادرات إنشاء المجمعات السكنية الحديثة، موضحاً أن الوزارة تعمل على استشراف مستقبل الإسكان ضمن مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة، مشيراً إلى أن برنامج الشيخ زايد للإسكان وضع خطة واضحة للإسكان تستشرف الخمسين عاماً المقبلة وترتبط بتوجه الدولة ورؤيتها الداعمة لمحور السعادة وجودة الحياة والاستقرار الأسري الذي يصب في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن المستهدفات المستقبلية للوزارة هي استدامة الإسكان الحكومي، وتقديم المسكن بمفهوم جديد وعصري يلبي التطورات الحاصلة في شتى المجالات والاحتياجات التي فرضتها المتغيرات العالمية.

مدن مستقبلية ذكية

أفاد وزير الطاقة والبنية التحتية، المهندس سهيل المزروعي، بأن دولة الإمارات، وبتوجيهات القيادة حريصة على بناء مدن مستقبلية ذكية ذات مرافق متميزة، بالاعتماد على الاستدامة والأبنية الخضراء وحلول المحافظة على البيئة، ما يسهم في دعم منظومة التطور المستدام ويعزز المكانة الاقتصادية للدولة.

وتابع أن الوزارة تسير بخطوات متسارعة للعبور للخمسين عاماً المقبلة باقتدار، ولتحقيق الريادة العالمية بحلول مئوية 2071 من خلال إطلاق مبادرات ومشروعات نوعية تواكب توجه حكومة الإمارات.

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قرار دعم سكني أصدرته «البنية التحتية» في عام 2020.

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