الامارات | البث المباشر لاحتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 49 "غرس الاتحاد"

شكرا لقرائتكم خبر عن البث المباشر لاحتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 49 "غرس الاتحاد" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وحكام الإمارات مراسم الاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ 49 للدولة، والتي تقام تحت عنوان "غرس الاتحاد". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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