الامارات | "الصحة": 1,285 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": 1,285 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 136,483 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات وكشفت عن 1,285 إصابة جديدة بفيروس #كورونا المستجد و713 حالة شفاء و4 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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