شيخ الأزهر: دور رائد في ترسيخ قيم التسامح

سيف اليزيد - القاهرة (وام) تقدم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وشعب الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني الـ 49.

وأعرب فضيلته أمس عن تقديره لما حققته دولة الإمارات من إنجازات على الصعد كافة، ودورها في ترسيخ مبادئ وقيم التسامح والأخوة الإنسانية.

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