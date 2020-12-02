رئيس البرلمان العربي: عطاء على مدار عقود

سيف اليزيد - القاهرة (وام) أشاد معالي عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بما حققته دولة الإمارات من تقدم ملموس في جميع المجالات، وعلى كافة المستويات، مُثمناً مسيرة العطاء التي قدمتها على مدار العقود الماضية، ودورها الرائد في مجال العمل التنموي والعطاء الإنساني، والذي يأتي استكمالاً للمسيرة والنهج الذي أرساه مؤسس الاتحاد وباني نهضته الحديثة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان رمزاً عربياً وعالمياً ورائداً للعمل الإنساني.

وقال العسومي: إن العالم العربي يستذكر في هذا الوقت من كل عام الدور الخالد الذي قام به المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تأسيس الاتحاد.

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