حاكم الشارقة: فخورون بنهضتنا الشاملة ونموذجنا الوحدوي

سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

عبر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عن اعتزازه وفخره بما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من نهضة شاملة حتى غدت نموذجاً وحدوياً فريداً وصرحاً قوي الأركان، جعلتها تتبوأ مكانة مرموقة بين الدول، وينظر لها العالم نظرة احترام وتقدير.

وهنأ سموه في كلمة عبر مجلة درع الوطن بمناسبة اليوم الوطني الـ49 للدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وشعب الإمارات بهذه المناسبة الغالية.

وقال سموه «تعود علينا ذكرى هذا اليوم - الذي أسس لهذه الدولة الطيبة، وأسس لكل يوم تلاه من أيامها المباركة، وأسس لكل نجاحاتها، ولكل إنجازاتها - ودولتنا تنعمُ برخاء وعزة بفضل الرجال المؤسسين الذين غرسوا قيم الوحدة والتراحم وحب العمل والعطاء بين أبناء شعبنا وحثوا الأنفس على السعي الدائم لتحقيق النجاح تلو النجاح.

وأضاف: نحتفي بذكرى الثاني من ديسمبر هذا اليوم العظيم من تاريخ بلادنا، ونعبر فيه عن اعتزازنا وفخرنا، بما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من نهضة شاملة حتى غدت نموذجاً وحدوياً فريداً وصرحاً قوي الأركان جعلتها تتبوأ مكانة مرموقة بين الدول، وينظر لها العالم نظرة احترام وتقدير لما حققته من مكتسبات جعلتها في مصاف الأمم.

وتابع سموه: في هذا اليوم من كل عام، نستذكر قرار المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه المؤسسين بقيام الاتحاد، وكلهم يقين وإيمان بأن الوحدة هي طريق الخير، وأنها السبيل للتطور والتقدم والحياة الكريمة لأبناء الوطن.

وأضاف: ولا يسعني في هذا المقام سوى أن أهنئ أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وإخواني أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً.

واختتم بالقول: والتهاني موصولة لكل أبنائي وبناتي باليوم الوطني، وندعوهم أنْ يواصلوا مسيرة آبائهم، وأن يحصّنوا أنفسهم بقيّم المجتمع، ويسيروا على نهج قيادتهم، وأن يتزودوا من العلم بقدر ما يستطيعون، وأن يحرصوا على زرع حب الوطن في نفوس أبنائهم، ودعوتنا لوطننا بالتوفيق والسداد والتطور والنماء والقوة».