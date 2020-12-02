ولي عهد الشارقة: سنوات مليئة بالإنجاز

سيف اليزيد - الشارقة ( الاتحاد) قال سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة: إن الثاني من ديسمبر فرصة لاستذكار ما بناه المؤسسون برغبة صادقة في إعمار هذه الأرض الطيبة.

وأضاف في كلمة عبر مجلة درع الوطن: إن المؤسسين بنوا دولة حديثة تحت ظل راية واحدة، يجمعها المصير الواحد والرؤية نحو مستقبل واعد.

وقال سموه: «في 2 ديسمبر 1971 تحقق حلم دولة الاتحاد، وتوحدت آمال وتطلعات شعب دولة الإمارات في تأسيس دولة حديثة تحت ظل راية واحدة يجمعهم المصير الواحد والرؤية نحو مستقبل واعد».

وتابع: وبعزيمة لا تلين ورغبة صادقة في بناء دولة عصرية وتنمية الإنسان وتوفير كافة مقومات الحياة الكريمة له، لم تدّخر الدولة جهداً في بذل كل غال ونفيس لخدمة إنسان الإمارات والنهوض به.

وقال: سنوات قليلة في عمر الدول هو عمر دولة الإمارات، لكنها كانت مليئة بالإنجازات والعطاءات في كافة المجالات والأصعدة، وفي سعيها الدؤوب للتنمية والعمران وبناء الإنسان.

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