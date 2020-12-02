الامارات | حاكم الشارقة: الإمارات غدت نموذجاً وحدوياً فريداً

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة: الإمارات غدت نموذجاً وحدوياً فريداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إن «ذكرى اليوم الوطني تعود علينا ودولتنا تنعمُ برخاء وعزة، بفضل الرجال المؤسسين، الذين غرسوا قيم الوحدة والتراحم وحب العمل والعطاء بين أبناء شعبنا». وأضاف سموه في كلمة وجهها عبر «مجلة درع الوطن» بمناسبة اليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات: «نحتفي بذكرى الثاني من ديسمبر، هذا اليوم العظيم من تاريخ بلادنا، ونعبّر فيه عن اعتزازنا وفخرنا بما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من نهضة شاملة، حتى غدت نموذجاً وحدوياً فريداً».

وقال سموه في كلمته: «تعود علينا ذكرى هذا اليوم، الذي أسس لهذه الدولة الطيبة، وأسس لكل يوم تلاه من أيامها المباركة، وأسس لكل نجاحاتها، ولكل إنجازاتها، ودولتنا تنعمُ برخاء وعزة، بفضل الرجال المؤسسين، الذين غرسوا قيم الوحدة والتراحم وحب العمل والعطاء بين أبناء شعبنا، وحثوا الأنفس على السعي الدائم لتحقيق النجاح تلو النجاح».

وأضاف سموه: «نحتفي بذكرى الثاني من ديسمبر، هذا اليوم العظيم من تاريخ بلادنا، ونعبّر فيه عن اعتزازنا وفخرنا بما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من نهضة شاملة، حتى غدت نموذجاً وحدوياً فريداً، وصرحاً قوي الأركان، ما جعلها تتبوأ مكانة مرموقة بين الدول، وينظر إليها العالم نظرة احترام وتقدير لما حققته من مكتسبات جعلها في مصاف الأمم».

وأكد سموه: «في هذا اليوم من كل عام، نستذكر قرار المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه المؤسسين، بقيام الاتحاد، وكلهم يقين وإيمان بأن الوحدة هي طريق الخير، وأنها السبيل للتطور والتقدم والحياة الكريمة لأبناء الوطن.. ولا يسعني في هذا المقام سوى أن أهنئ أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخواني أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً».

وأضاف: «التهاني موصولة لكل أبنائي وبناتي باليوم الوطني، وندعوهم إلى أن يواصلوا مسيرة آبائهم، وأن يحصّنوا أنفسهم بقيم المجتمع، ويسيروا على نهج قيادتهم، وأن يتزودوا من العلم بقدر ما يستطيعون، وأن يحرصوا على زرع حب الوطن في نفوس أبنائهم، ودعوتنا لوطننا بالتوفيق والسداد والتطور والنماء والقوة».

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