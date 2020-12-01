الامارات | الطقس المتوقع في الإمارات غدا

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس المتوقع في الإمارات غدا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح "الخميس" مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح : جنوبية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية / 15 - 25 كم/ س، تصل إلى 35 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:24 والمد الثاني عند 03:28 والجزر الأول عند الساعة 20:40 والجزر الثاني عند الساعة 33: 07 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 09:50 والموج الثاني عند الساعة 23:41 والجزر الاول عند الساعة 16:35 والجزر الثاني عند الساعة 05:26 .

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