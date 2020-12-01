3 عروض للألعاب النارية في أبوظبي للاحتفال باليوم الوطني

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) - كشفت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي عن سلسلة الفعاليات المقررة للاحتفال باليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تشمل ثلاثة عروض للألعاب النارية في جزيرة الريم ومنطقتي الكورنيش والوثبة، يوم الأربعاء 2 ديسمبر.

سوف يتمكن المواطنون والمقيمون من الاستمتاع بمشاهدة عرض الألعاب النارية، الذي سيقام في منطقة الكورنيش في تمام الساعة 9:25 مساء، عبر بث مباشر عبر قناتي أبوظبي والإمارات، ومنصة "برق الإمارات" على تطبيق إنستغرام.

كما سيتسنى لهم متابعة عرض الألعاب النارية في جزيرة الريم عند الساعة 9 مساءً، عبر صفحة "أبوظبي كالندر" على تطبيق إنستغرام، كما يمكن للجمهور القاطن في منطقة الوثبة متابعة الألعاب النارية من نوافذ وشرفات منازلهم، عند الساعة 9 مساءً.

تأتي الاحتفالات هذا العام بمثابة رسالة أمل جامعة لكافة أفراد مجتمع إمارة أبوظبي ورؤية متفائلة نحو مستقبل مشرق وواعد، لا سيما مع اقتراب دولة الإمارات العربية المتحدة من يوبيلها الذهبي، حيث تستعد للاحتفال بعامها الخمسين في السنة المقبلة.

وفي تعليق له، قال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تتقدّم دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي من دولة الإمارات، قيادةً ومواطنين ومقيمين، بأحر التهاني بمناسبة اليوم الوطني الـ 49. نتطلّع إلى مزيد من الرخاء والازدهار لوطننا الحبيب. وفي هذه الذكرى المميزة، نجدد عهدنا بالمحافظة على تنوع ووحدة مجتمعنا وريادة أمتنا في مختلف المجالات، كنموذج حقيقي للتلاحم بين الشعوب وقادتها».