نورة الكعبي: اليوم الوطني يجسد مسيرة طموحة من الإنجاز والبناء والعطاء

سيف اليزيد - أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب أن اليوم الوطني الـ 49 يجسد مسيرة طموحة من الإنجاز والبناء والعطاء أطلقها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والآباء المؤسسون «رحمهم الله» الذين صاغوا من تحدي قيام الاتحاد فرصة عظيمة نعيش مُتنعمين في معانيها.

وقالت معاليها، في كلمة بمناسبة اليوم الوطني الـ 49: «اليوم ونحن نستعد للخمسين عاماً القادمة، نقف واثقين ببلادنا، وراية اتحادها وبيتها المتوحد، ملتفين متعاضدين متكاملين بكل ثقة، مؤمنين بقدرات أبنائنا، ومقدرتنا على الإيفاء بما يتطلبه إبقاء هذه الدولة عزيزة منيعة، جديرة تستحق مكانتها اللائقة بين دول العالم، دولة رسالة وراية، وكما ينبغي لدولة ناهضة متجددة متحضرة رائدة مستقرة وواعدة أن تكون».

وأضافت معالي نورة الكعبي: «استطاعت دولة الإمارات، خلال سنوات قليلة، أن تصبح نموذجاً تنموياً رائداً بحكمة قادتها، وإخلاص شعبها وعمله الدؤوب لرفعة ونهضة دولته، حتى رسخت الإمارات مكانتها، دولة حضارية، تؤمن بقيم السلام والتسامح والتعايش، وتضع تنمية الشعوب والمجتمعات على سلم أولوياتها. اليوم تمضي الإمارات بثبات وجدارة على طريق التنافسية والريادة ولا أقل منهما، لا تكفي 49 عاماً لاحتواء طموحاتنا، عازمين على أن نمضي بكل إرادة ونُسخر كل مورد لأن نصبح دولة نموذجاً».





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