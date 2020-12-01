الامارات | عبد الله بن سالم القاسمي: دولتنا شكلت نموذجا يحتذى في الوحدة والتنمية المتطورة

شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله بن سالم القاسمي: دولتنا شكلت نموذجا يحتذى في الوحدة والتنمية المتطورة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفع سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وهنأ سموه فى كلمة وجهها عبر "مجلة درع الوطن" بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 أبناء شعب دولتنا العزيزة، وهم يحتفون بإنجازات الاتحاد التي تحققت بفضل الرؤى الثاقبة للمؤسسين الأوائل وما انتجته من وحدةٍ واتحادٍ لمجتمع دولتنا العزيزة، ليعيش كل من عليها في عزةٍ وكرامةٍ، ولتشكل دولتنا الغالية نموذجا يحتذى في الوحدة وفي التنمية المتطورة وفق أعلى المستويات العالمية.

وقال سموه " تتجدد ذكرى إعلان قيام الاتحاد يوم وضع المؤسسون بقيادة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، قواعد التأسيس المتينة التي تحقق آمال الوطن وفق رؤية شمولية أساسها خدمة وبناء الإنسان... اتحاد الامارات مناسبة ليست كباقي المناسبات، مناسبة صنعها رجال وسار على نهجهم رجال من أصلابهم ليستكملوا بناء ذلك الصنيع ليجعلوا من هذه البلد جنة خضراء وواحة أمن يستظل فيها المواطن والمقيم".

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