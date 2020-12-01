محمد بن راشد ومحمد بن زايد: سنبقى أوفياء لشهدائنا

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد ووام)

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التحية لشهداء الوطن الأبرار، ولأمهاتهم، ولأبناء قواتنا المسلحة.

وقال سموه: «يقف وطننا من شماله لجنوبه، ومن شرقه لغربه، إجلالاً واحتراماً ووفاءً لمن وضع روحه على كفه، وأرخصها في سبيل وطنه، المجد والخلود للشهداء».

وحضر سموه مراسم «يوم الشهيد» التي أُجريت أمس في واحة الكرامة في أبوظبي، وكرّم عدداً من ذوي الشهداء وأسرهم، وعدداً من ذوي أبطال خط الدفاع الأول ممن فقدوا حياتهم أثناء تأدية واجبهم في مواجهة جائحة كورونا، والذين أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمنحهم وسام «أبطال الإنسانية»، تقديراً لشجاعتهم وإخلاصهم في أداء واجبهم الإنساني النبيل، والتضحية بالذات في سبيل الآخرين.

من جانبه، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات ستبقى وفيَّة لمنارات عزها وفخرها الذين قدموا نماذج ملهمة في الوطنية والانتماء إلى هذه الأرض الطيبة.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «رحم الله شهداءنا، وأسكنهم فسيح جناته.. مآثرهم وتضحياتهم قناديل تضيء طريق العمل المخلص لأجل الوطن ورفعته.. وبمناسبة «يوم الشهيد»، ستبقى الإمارات وفيَّة لمنارات عزها وفخرها الذين قدموا نماذج ملهمة في الوطنية والانتماء إلى هذه الأرض الطيبة».

وأضاف سموه: «وفي هذا اليوم نحيي «أبطال الإنسانية» الذين ضحوا بأرواحهم في خط الدفاع الأول بتفانٍ وإخلاصٍ وهم يحمون المجتمع.. ذكراهم ستظل خالدة في وجداننا وذاكرة الأجيال المقبلة تلهمهم قيم التضحية والعطاء والوفاء».

كما أجرى سموه اتصالات هاتفية بعدد من العائلات التي فقدت أحد أفرادها خلال عملهم في خط الدفاع الأول للتصدي لجائحة «كورونا».

وأعرب سموه عن شكره وتقديره للدور العظيم الذي قام به أبطال الإنسانية بتفان وإخلاص ووفاء أثناء مواجهة الجائحة.

وأكد سموه أن تضحيات أبطال الإنسانية وعملهم بإخلاص وشجاعة حتى آخر لحظات حياتهم لن ينساه مجتمع الإمارات.

وقال سموه: «فخورون بهؤلاء الأبطال الذين عاشوا بيننا وكانوا جزءاً من نسيج مجتمعنا، وعملوا من أجل حماية صحة المجتمع وسلامته خلال هذه الأوقات الصعبة».

من جانبهم أعرب أهالي وعائلات أبطال الإنسانية عن شكرهم وتقديرهم العميق لاتصال سموه، وأكدوا أن هذه المبادرة ليست غريبة عن قيادة الإمارات الحكيمة وشعبها.