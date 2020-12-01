حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير التشيك لدى الدولة

سيف اليزيد - رأس الخيمة (وام) استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، ييري سلافيك سفير جمهورية التشيك لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد.

ورحّب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسفير التشيكي، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

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