أنور قرقاش: سيرة الفخر والعزة

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) قال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير دولة للشؤون الخارجية: «نحتفي في يوم الشهيد بقيم البذل والعطاء والشهامة»

وتابع عبر «تويتر»: «نحتفي بالتضحيات التي قدمها الشهيد من أجل وطنه الإمارات.. ونحتفي بخيرة شباب الوطن وروح التضحية والشجاعة التي تحصن الدار وأهل الدار.. وتبقى روح الشهيد وحبه لوطنه حيّة بيننا تنسج سيرة من الفخر والعزة».

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