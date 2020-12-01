مـواطنون لـ «الاتحاد»: لا أعباء في وطن السعادة

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) عبر عدد كبير من المواطنين عن سعادتهم بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بإعفاء مواطنين من مديونياتهم، مؤكدين أن هذه التوجيهات تسهم في تحقيق الاستقرار للأسرة المواطنة، خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس «كوفيد – 19»، التي أثرت اقتصادياً على المواطنين ومشاريعهم المختلفة، مؤكدين أنه لا أعباء في وطن السعادة.

وأكدوا أن هذه التوجيهات التي أعلن عنها صندوق معالجة الديون المتعثرة، تسهم في تعزيز مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، كما أنها تجسيد لنهج متواصل ودائم للقيادة الرشيدة يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عليهم، الأمر الذي تنعكس آثاره الإيجابية على المجتمع.

وقالوا إن قيادة الإمارات التي تبذل قصارى جهدها لتقديم كل ما يحقق السعادة والرفاهية للمواطنين.

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