الامارات | (بالغرافيك).. 7 ممنوعات في احتفالات اليوم الوطني الـ 49

شكرا لقرائتكم خبر عن (بالغرافيك).. 7 ممنوعات في احتفالات اليوم الوطني الـ 49 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الأفراد إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للأنشطة والاحتفالات الوطنية، ومنها اليوم الوطني الـ49 للدولة، واحتفالات رأس السنة الميلادية، وميلاد السيد المسيح (عليه السلام) بنهاية العام الجاري، في ظل جائحة «كوفيد-19»، محددة عدداً من اشتراطات السلامة، وسبعة ممنوعات خلال الاحتفالات المقبلة.

وأكدت أهمية الالتزام بما يتضمنه دليل الإجراءات الاحترازية والوقائية للأنشطة المختلفة والاحتفالات الوطنية من إرشادات عامة وضوابط في مواجهة جائحة «كوفيد-19»، ومن بينها الالتزام بارتداء الكمامات، وتوفير أجهزة الفحص الحراري عند مداخل المرافق العامة، والالتزام بالنظافة الشخصية، وتدريب جميع العاملين في الأماكن الترفيهية على إرشادات الصحة والسلامة، وتطبيق الإجراءات الوقائية عند استلام الأطعمة والمأكولات.

ويتضمن الدليل محور اللوائح والسياسات الذي يؤكد ضرورة التزام الجميع باللافتات الموجودة من أجل السلامة، وعدم السماح بإقامة المسيرات، كما يمنع تداول المأكولات وتوزيع الهدايا وتبادل المستلزمات الشخصية الخاصة بالاحتفال، مع تحديد موظف لمراقبة وتتبّع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكدت أهمية الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي ترتبط مباشرة بنجاح مرحلة التخطيط للتعافي من جائحة «كوفيد-19»، التي بدأناها، أخيراً، داعية الجميع إلى الاحتفاء بمناسباتنا الوطنية، وفق الضوابط التي تم تحديدها في الدليل.

وحذرت وزارة الداخلية الأفراد من مخالفة التعليمات الصادرة عن الجهات المعنية خلال الاحتفال باليوم الوطني الـ49، وكذا بشأن ضوابط تلوين المركبات ووضع الملصقات عليها والقيادة المتهورة والاستعراضات على الطريق.

وحددت وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للتنسيق المروري، الاشتراطات الواجب اتباعها في تزيين المركبات أثناء الاحتفال باليوم الوطني، بما يمكّن مختلف شرائح المجتمع من التعبير عن فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، وبروح حضارية، من دون ارتكاب أي مخالفات لقواعد السير والمرور أو مخالفة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

للإطلاع على الموضوع كاملا، يرجى الضغط على هذا الرابط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news