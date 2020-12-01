الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إيجارات

لاحظ قارئ وجود عدد كبير من البنايات الجديدة في عجمان، فتحت باب التأجير أخيراً، لكن بأسعار لا تتناسب مع القيم الإيجارية الموجودة في السوق، إذ تزيد كثيراً على المباني المجاورة، ما يجعلها غير واقعية.

إزعاج

يعاني سكان شارع الوحدة في الشارقة ارتفاع أصوات الدراجات البخارية التي تتسابق ليلاً عبر الشارع، وتُصدر ضجيجاً عالياً ومزعجاً، مطالبين بتركيب رادار لرصد سرعة الدراجات البخارية، ومنع سائقيها من تجاوز السرعة القصوى للشارع.

خوف

تساءل قراء عما إذا كان التخييم ليلاً في المناطق البرية يشكل خطورة على سلامتهم من الأفاعي أو العقارب خلال هذه الأوقات، لافتين إلى ظهور صور على مواقع التواصل الاجتماعي سببت حالة من الخوف لديهم، خصوصاً أن الكثير من القراء لا يميزون الأنواع السامة من الأفاعي والعقارب عن غيرها.

صيانة

قال متعاملون إن معالجة طلبات الصيانة الخاصة بالأجهزة الكهربائية المنزلية المشمولة بالضمان تصل إلى نحو سبعة أيام عمل لدى بعض الشركات، مطالبين بتقليص الإطار الزمني، خصوصاً بالنسبة لأجهزة الغسيل أو التبريد الضرورية.

نظافة

لاحظ مرتادون لبعض الحدائق العامة أخيراً، أن مستوى الخدمات المتعلقة بالحمامات من حيث النظافة وتوافر صابون الغسيل متراجع، وطالبوا البلديات والجهات المعنية بمراقبة هذه المنشآت، خصوصاً في الأيام المقبلة، حيث يتوقع أن تكون الحدائق وجهة لأعداد كبيرة من الزوّار.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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