الإحاطة الإعلامية: الأولوية القصوى هي توفير تطعيم آمن ضد «كورونا»

الإمارات

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قال الدكتور عمر الحمادي المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات، اليوم الاثنين، إن الأولوية القصوى في الفترة الحالية هي توفير وتطوير تطعيم آمن ضد فيروس كورونا المستجد.

وأشار، أثناء تقديم بعض الإحصائيات والأرقام لمستجدات الوضع الصحي خلال الفترة من 25 ولغاية 30 نوفمبر الجاري، إلى أنه «يتم حالياً إعطاء اللقاح في المرحلة الأولى لخط الدفاع الأول لكونهم أكثر عرضة للإصابة من غيرهم، ولكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة».

وأضاف الحمادي أنه تم إجراء 767.637 فحصاً على مستوى دولة الإمارات في الفترة المذكورة، وبلغ عدد الحالات المؤكدة 7.495 حالة، وبقي معدل الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوص عند نسبة 1%.

وأضاف أن حالات الشفاء، خلال الفترة المذكورة، وصلت إلى 4,638 فيما بلغ مجموع حالات الوفيات 13 حالة، بمعدل منخفض وصل إلى 0.3%، وهو من أقل النسب عالمياً.

وأوضح الدكتور الحمادي أنه «ستتوفر مليارات من الجرعات لتطعيم مرض كوفيد - 19 حول العالم خلال الفترة المقبلة»، مؤكداً أن «الإمارات أطلقت مبادرة (ائتلاف الأمل) من أجل تسهيل توزيع 6 مليارات جرعة حول العالم، مع رفع هذه القدرة إلى 18 مليار نهاية عام 2021، استشعاراً من قيادتنا لأهمية تحمل المسؤولية».

وأوضح المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات أن "يومنا الوطني مناسبة سعيدة وعزيزة علينا جميعاً ننتظرها بفارغ الصبر، سنحتفل هذا العام في ظرف استثنائي وبطريقتنا الخاصة التي تضمن لنا سلامة جميع أفراد المجتمع من صغار السن إلى كبارهم"، مضيفا "نهيب بجميع الإخوة المواطنين والمقيمين الالتزام بالإجراءات الاحترازية، فلا نريد أن تتحول أيامنا الوطنية إلى مخالفات وتهاون في الإجراءات الوقائية تؤدي نتائجها عواقب وخيمة".