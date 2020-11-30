الإمارات تستضيف وفداً إسرائيلياً من قطاع الأعمال والتقنيات في النسخة الأربعين من «أسبوع جيتكس للتقنية»

سيف اليزيد - تستضيف دولة الإمارات أول وفد إسرائيلي من قطاع الأعمال والتقنية خلال النسخة الأربعين من «أسبوع جيتكس للتقنية»، الذي يتم تنظيمه في مركز دبي التجاري العالمي، من السادس وحتى العاشر من ديسمبر 2020، وهو أول حدث تقني من نوعه على مستوى العالم يُقام فعلياً خلال هذا العام.

يرأس الوفد معهد التصدير الإسرائيلي باعتباره ممثلاً لإسرائيل والشريك الاستراتيجي لـ«جيتكس» بالتعاون مع بنك هبوعليم، ويضم خبراء حكوميين ورواد وقادة أعمال إسرائيليين بارزين، ويرحب «جيتكس» في دبي هذا العام بأكثر من 1200 مشاركة تمثلها شركات مشاريع وشركات ناشئة من أكثر من 60 دولة، ويقدم لهم 280 ساعة من المحتوى المتخصص و350 متحدثاً من الخبراء من 30 دولة سيشاركون في جلسات حوارية مباشرة ستتمحور حول العديد من القطاعات من بينها الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والجيل الخامس والحوكمة والنقل المستقبلي والتقنيات المالية والتسويق الرقمي والطاقة والرعاية الصحية والتعليم، ويستقطب «جيتكس» في دورة هذا العام عمالقة ورواد صناعة التقنيات من حول العالم، ومن بينهم «مايكروسوفت» و«ديل تكنولوجيز» و«دو» و«اتصالات» و«لينوفو» و«هوني ويل» و«أفايا» و«أي بي أم» و«ريد هات» ومجموعة تيكوم، بالإضافة إلى «هواوي» التي جددت التزامها مؤخراً تجاه «جيتكس». بينما يستضيف «معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات» «جيسيك»، مركز دبي للأمن الإلكتروني وقادة قطاع الأمن السيبراني، ومن بينهم «سباير» للحلول، فيما تستضيف «قمة مستقبل البلوك تشين» مبتكرين مثل «شهادة».

ويستعرض «جيتكس» التقدم التقني الذي أحرزته مجموعة من المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات والتي تقود التحول نحو الاقتصاد الرقمي، ومن بينها حكومة أبوظبي، و«دبي الذكية»، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالإضافة إلى مشاركات من حكومتي عجمان والفجيرة.

وتستضيف «قمة الاقتصاد الرقمي المستقبلي الإماراتي - الإسرائيلي» وزراء من الإمارات وممثلين عن جهات حكومية إسرائيلية وقادة الابتكار يوم 7 ديسمبر، حيث ستتاح لكل المشاركين والحضور الفرصة لاستكشاف الابتكارات وبناء القدرات والاستثمارات ومجالات التعاون المشترك، فيما يضع مركز دبي التجاري العالمي على قمة أولوياته صحة وسلامة جميع العارضين والمشاركين والزوار لأسبوع جيتكس للتقنية، حيث سيقام الحدث وفقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة المعمول بها من قبل حكومة دبي والموصى بها من الجهات المختصة بما في ذلك هيئة الصحة بدبي وبلدية دبي.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن القمة تشكل منصة مشتركة لاستشراف وبناء الفرص المستقبلية في كافة مجالات التكنولوجيا الحديثة، وبحث سبل توظيفها بشكل فعال في منظومة التحوّل الرقمي، وقال معاليه: «يشكل تنظيم هذه القمة الأولى من نوعها ضمن فعاليات الدورة الأربعين لمعرض»جيتكس«، خطوة جديدة في تعزيز العلاقات في مجال التعاون الرقمي والاقتصاد الرقمي المستقبلي، ويسهم في توسيع نطاق تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين، وتسريع توظيف التكنولوجيا الناشئة في تطوير حلول وخدمات مبتكرة قائمة على تكنولوجيا المستقبل».

وأشار معالي العلماء إلى حرص حكومة دولة الإمارات على مواصلة الشراكة والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة والشركات العالمية والناشئة حول العالم، بما يسهم في تعزيز قدراتها التكنولوجية وريادتها، ويدعم الجهود لتزويد الكوادر الوطنية بالمهارات والخبرات العملية المتقدمة.

وتستضيف القمة، التي ستُقام برعاية مشتركة من كل من مركز دبي التجاري العالمي ومعهد التصدير الإسرائيلي، مشاركين وممثلين عن مختلف المؤسسات الحكومية وخبراء الابتكار، حيث سيتبادلون الخبرات حول إمكانات التعاون الاقتصادي والتقني المشترك بين البلدين.

وتجمع القمة متخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس والتنقّل المستقبلي والأمن الغذائي وتقنيات الخدمات المالية والأمن السيبراني والرعاية الصحية والتقنيات الزراعية، للتباحث حول فرص التعاون وإبرام صفقات جديدة مع شركات إماراتية وعالمية مشاركة في «جيتكس».

ويمثل الجانب الإماراتي في النسخة الافتتاحية من القمة وزراء ومسؤولون حكوميون وقادة من قطاع التقنيات وأصحاب الرؤى، ومن بينهم: معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي؛ ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد؛ ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي؛ والدكتور محمد حمد الكويتيرئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات؛ والدكتور طارق بن هندي مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار؛ وسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية ورئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة؛ والدكتورة منال تريم المدير التنفيذي لقطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة بدبي؛ ومحمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية ومؤسس منصة «نون دوت كوم»؛ وخلفان جمعة بالهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل؛ وأحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات؛ وأحمد عبدالكريم جلفار عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»؛ وحاتم دويدار الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات»؛ وشريف بشارة الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا، الرئيس التنفيذي للمستشفى الأميركي.

ويتحدث في القمة عدد من الشخصيات الإسرائيلية من بينهم: أديف باروخ رئيس مجلس إدارة معهد التصدير الإسرائيلي؛ وإيجال أونا المدير العام للهيئة الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل؛ والدكتورة أنات ليا بونشتين رئيسة ومديرة خيارات الوقود ومبادرة التنقل الذكي في البرنامج الوطني الإسرائيلي للتنقل الذكي؛ ودوف كوتلر الرئيس التنفيذي لبنك هبوعليم؛ والبروفسور ديفيد غيرشون رئيس مركز أبحاث التقنيات المالية في الجامعة العبرية والرئيس التنفيذي السابق لشركة سوبر ديرايفيتفس؛ والبروفسور زئيف روتستين المدير العام لمؤسسة هداسا الطبية؛ وعساف بارنيا الرئيس التنفيذي لمشاريع سانارا ورئيس المجلس الاستشاري لعلوم الحياة في معهد التصدير الإسرائيلي؛ وميشال جيفا الشريك المؤسس والشريك الإداري في تريفنتشرس؛ وتال غرانوت الرئيس التنفيذي لمجموعة «هوت»؛ والدكتور نمرود كوزلوفسكي شريك ورئيس التقنية والتنظيم في «اتش أف أن آند هيرزوغ» الاستراتيجية والأستاذ المساعد للدراسات السيبرانية في جامعة تل أبيب؛ وران غارون الرئيس التنفيذي لشركة بيليفون؛ وأورلي غليك الشريك في فينتاج إنفستمنت بارتنرز.

وقال السيد ديفيد ليفلر، مدير عام وزارة الاقتصاد في إسرائيل.. «إن مشاركة الشركات الإسرائيلية في»جيتكس«ضمن أكبر وفد يزور دبي تأتي على قدر كبير من الأهمية، ونحن نرحب بهذه الفرصة الرائعة، وأعتقد أن التعاون مع هذا الحدث التقني الرائد والمهم سيسهم في تقدم الصناعات وتأسيس علاقات تجارية جديدة ومزدهرة، وتعمل وزارة الاقتصاد مع إدارة التجارة الخارجية باستمرار لخلق فرص جديدة مشتركة».

من جانبه، قال أديف باروخ، رئيس مجلس إدارة معهد التصدير الإسرائيلي.. «نحن على ثقة من أن قمة الاقتصاد الرقمي المستقبلي بين دولة الإمارات وإسرائيل ستمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون التقني بين البلدين، وستضع الأسس لتأثير إيجابي ملموس خلال السنوات المقبلة، حيث تتوفر إمكانية كبيرة لإقامة شراكات بين الجانبين في مجال التقنيات الرقمية، وذلك بفضل امتلاك البلدين لخبرة كبيرة في مجال الابتكار، ويعد هذا الوفد الإسرائيلي التجاري والتقني الأول والأكبر الذي يزور دولة الإمارات، حيث تأتي تلك الزيارة على قدر كبير من الأهمية لإسرائيل، ونحن في معهد التصدير الإسرائيلي، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد ووزارة الخارجية، سنواصل جهودنا لخلق فرص عمل في أسواق جديدة، وباعتباره واحداً من أكبر وأهم الأحداث على مستوى العالم في قطاع التقنيات والوحيد الذي يقام فعلياً في عام 2020، فإن»جيتكس«يعد بالنسبة لنا خطوة استراتيجية مهمة فيما يخص قطاع التقنيات المتقدمة الإسرائيلي، وسنعمل على الاستفادة من هذه الشراكة الجديدة مع مركز دبي التجاري العالمي، والتي نأمل أن تقودنا إلى تعاون طويل الأمد».

من جانبه، قال دوف كوتلر، الرئيس التنفيذي لبنك هبوعليم.. «عمل بنك هبوعليم على توطيد علاقاته مع أبرز المعنيين بقطاع التقنيات العليا وبالأخص شركات التكنولوجيا المالية خلال الأعوام القليلة السابقة، ويتعامل مع المئات من الشركات لتحديد أفضل الحلول وخلق مصالح مشتركة للشركات ولعملائنا، ونتطلع إلى تحقيق أفضل النتائج ونعمل على توسيع نطاق عملنا في مجال التقنيات العليا، حيث نرى إمكانات هائلة يمكن أن تثمر عن التعاون بين الإمارات وإسرائيل، وستسهم اتفاقية السلام في إتاحة العديد من الفرص المشتركة في هذا المجال، ويعد جيتكس من العوامل الرئيسية في هذه العملية».

وسيستضيف جيتكس «يوم اكتشاف الابتكارات الإسرائيلية» الذي يقام في 8 ديسمبر ضمن فعاليات «جيتكس لنجوم المستقبل»، حيث سيتم استعراض العديد من الرؤى الجديدة لقادة التقنية والمستثمرين وقادة الأعمال الإماراتيين والإسرائيليين، والذين سيقدمون منصة لتبادل المعرفة حول كيفية توسيع النظم الشاملة للشركات الناشئة والمزدهرة.

ويُنتظر أن يستضيف «جيتكس» أكثر من 200 من شركات المشاريع الرأسمالية والمستثمرين من أكثر من 30 دولة، من بينهم: «إي بي إيه إن» من بلجيكا، و «مودوس كابيتال» من الولايات المتحدة الأميركية، ومؤسسة «500 شركة ناشئة» فرع مصر، وصندوق تقنيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المملكة المتحدة، وتشارك إسرائيل عبر ابتكارات محلية مع أكثر من 30 شركة عارضة، من بينها «ديجيسنسس»، الشركة المتخصصة في قطاع تقنيات المراقبة القابلة للارتداء وإنترنت الأشياء؛ و«راكيمو»، المتخصصة في حلول السلامة الشخصية والتتبع ؛ و«رايت هير»، نظام التوجيه الصوتي الذي يسمح لأصحاب الهمم من فاقدي وضعاف البصر والذين يعانون من الصعوبات التوجيهية إمكانية استيعاب ما يحيط بهم بشكل أفضل ودون الاعتماد على أحد؛ و«إنروت»، مطور البرنامج المخصص بحسب الاحتياجات الشخصية، والذي يوفر حلاً لتحديد المواقع لشركات نقل الركاب؛ و «فورسايت»، مطوّر الذكاء الاصطناعي وأنظمة المراقبة والتتبع التي تعتمد على تقنيات تعلم الآلة.

ويشارك في «يوم اكتشاف الإبتكارات الإسرائيلية» مجموعة من المستثمرين وخبراء التقنيات، من بينهم أومري توبوي، الشريك في شركة نورث فيرست فينشرز، والشريك المؤسس لمجموعة من الشركات الناشئة؛ وروي جيفا جلاسبيرج، المؤسس والشريك الإداري لشركة «إيه أن دي فنشرز»، والذي أنشأ برنامج التوجيه العالمي من جوجل للشركات الناشئة كمدير عالمي لبرنامج منصة إطلاق الشركات الناشئة من جوجل؛ وهنان براند، الشريك الإداري في كورنر ستون فينشر بارتنرز ورئيس «صنع في القدس»، المؤسسة الاجتماعية غير الربحية التي تروج وتربط بين الشركات الناشئة في القدس والنظام البيئي التقني.

ويقدم «أسبوع جيتكس للتقنية» منصة لاستضافة فعاليات تقنية رائدة على مستوى المنطقة، ومن بينها «جيتكس لنجوم المستقبل»، الحدث المتخصص في تسليط الأضواء على الشركات الناشئة في مجال التقنيات المبتكرة، و«معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات» «جيسيك» الحدث الإقليمي الأبرز في مجال تقنيات الأمن السيبراني، و«قمة مستقبل البلوك تشين» التي تعد منصة رائدة للتقنيات التحويلية، بالإضافة إلى النسخة الافتتاحية من «ماركتنغ مينيا»، والتي ستقدم منصة جديدة للمعنيين بتسويق العلامات التجارية.

وقال سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي.. «حظيت النسخة الأربعون من»جيتكس«بدعم كبير من مجتمع التقنيات العالمي، لتكون بذلك الحدث التقني الأول من نوعه على مستوى العالم الذي يُقام فعلياً خلال هذا العام، ويعد»جيتكس«منصة أساسية لتحفيز جهود تطوير التقنيات المتقدمة وتعزيز نمو منظومات ريادة الأعمال، فضلاً عن كونه أحد المحركات الرئيسية لسياحة الأعمال الدولية في دبي، وبالإضافة إلى كونه علامة فارقة في قطاع صناعة التقنيات العالمي، فإن تنظيم النسخة الأربعين من»جيتكس« فعلياً، تعد شهادة على قوة جاذبية دبي كمركز عالمي للمؤتمرات والمعارض، حيث يستضيف الحدث أول قمة تجمع بين دولة الإمارات وإسرائيل في مجال الاقتصاد الرقمي المستقبلي، وهي مناسبة مهمة جداً تجسد الجهود التعاونية في هذا المجال، والتي من شأنها تمكين الجانبين من إطلاق العديد من الفرص ذات القيمة لكل منهما».

يشترط لزيارة «أسبوع جيتكس للتقنية» إتمام التسجيل المسبق للبيانات إلكترونياً، إذ لن تتوفر منصات لتسجيل البيانات أو مبيعات التذاكر أو إصدار بطاقات الحضور في موقع الحدث، وللحصول على مزيد من المعلومات والتسجيل، يرجى زيارة www.gitex.com و www.gitexfuturestars.com.



