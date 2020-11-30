الامارات | «كهرباء الشارقة» تقدم خدمة ذكية لاسترداد التأمين

شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء الشارقة» تقدم خدمة ذكية لاسترداد التأمين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة ضرورة توفير رقم «ايبان» بنكي للمشترك للاستفادة عن خدمة التحويل للحساب مباشرة دون الحاجة لمراجعة الهيئة لإصدار شيك لاسترداد قيمة التأمين والعودة لاستلامه مرة أخرى عند اقفال الحساب في إطار الخدمات الذكية التي تقدمها الهيئة لتوفير الوقت والجهد على المشتركين وسرعة إنهاء معاملاتهم.

وأوضح رئيس الهيئة الدكتور المهندس راشد الليم أن الخدمة الجديدة التي وفرتها الهيئة تسهم في تمكين المشترك من انجاز معاملة اقفال الحساب واسترجاع التأمين الكترونياً دون الحاجة لمراجعة الفرع وإضافةً لما سبق تم استحداث براءة الذمة كذلك إلكترونياً وترسل مباشرة للمتعامل عبر رسالة نصية وتم استكمال ذلك بالتحويل البنكي للمبلغ المتبقي من التأمين مباشرة لحساب المشترك في وقت لا يتعدى ساعات.

وأكد أن الخدمة تأتي ضمن استراتيجية الهيئة التي تهدف إلى تطوير وتحديث الخدمات بشكل مستمر وفقاً لاحتياجات وتطلعات المراجعين وتعتبر هذه الخدمات خطوات نوعية نحو التحول الذكي للهيئة لضمان لتقديم أفضل الخدمات وبأسرع وقت للمشتركين لضمان الرضا التام وتحسين جودة الخدمات بما يتوافق مع تطلعاتهم.

وأوضح أن الهيئة تحرص على تبني أفضل الممارسات العالمية بهدف رصد رضا الناس عن الخدمات الحكومية المقدمة إليهم بشكل مستمر، مشيراً إلى أن الهيئة تحرص على دعم كافة مبادرات التحول الذكي واستخدام التكنولوجيا وتطبيقها في زيادة فاعلية أدائها وتعزيز مساهمتها في تحقيق سعادة المجتمع.

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