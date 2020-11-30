الامارات | جامعة الإمارات تنجز 31 دراسة بحثية متصلة بـ«كوفيد-19»

شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمارات تنجز 31 دراسة بحثية متصلة بـ«كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت جامعة الإمارات 31 دراسة بحثية تتعلق بجائحة «كوفيد- 19» شارك فيها باحثين من أعضاء هيئة التدريس والطلبة من كافة كليات الجامعة ومراكزها العلمية ومن مختلف التخصصات العلمية بالجامعة.

وأكدت الجامعة بأن هذه الدراسات البحثية ساهمت بشكل كبير بالتعرف على ميكانيكية وفهم «كوفيد- 19» ويأتي هذا ضمن دور الجامعة في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية للدولة من خلال تأسيس شراكات قوية مع المؤسسات، والمنظمات والهيئات في القطاع الصحي محلياً وعالمياً لغايات البحث في مجالات تهم المجتمع، والمشاركة مع العلماء والباحثين والمجتمع لتقديم الحلول العلمية التي تساعد في اتخاذ القرارات الاستراتيجية المنوطة بالجهات المعنية.

وأشار النائب المشارك للبحث العلمي الدكتور أحمد علي مراد إلى أن أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلبة قاموا بنشر 21 ورقة علمية عن «كوفيد- 19» في المجلات العلمية العالمية منذ بدء انتشار الجائحة وهذا ما يؤكد على جودة المخرجات البحثية، مشيراً إلى أن هذه الدراسات جرت من خلال التعاون الدولي مع عدد من الباحثين والعلماء في عدد من الجامعات المحلية والإقليمية والعالمية والمراكز البحثية المرموقة والمستشفيات المحلية والعالمية، وهيئة الصحة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات.

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