الامارات | 5 خطوات تحمي مريض السكري من أمراض القلب

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات تحمي مريض السكري من أمراض القلب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجهت هيئة الصحة في دبي، خمس خطوات إلى مرضى السكري لحمايتهم من التعرض لأمراض القلب والشرايين، تمثلت في ضرورة الالتزام بتناول العلاج في وقته دون تقصير، وتقليل الملح في الطعام، والتقليل من تناول الدهون، بالإضافة إلى ممارسة رياضة السير لمدة 20 إلى 30 دقيقة يومياً، والامتناع عن التدخين قدر الإمكان.

وقال استشاري الغدد الصماء في مستشفى دبي، الدكتور محمد حسنين، إن مرضى السكري قد يكون لديهم أمراض القلب والشرايين، بسبب ارتفاع نسبة ضغط الدم، وارتفاع معدل الدهون في الدم لمريض السكري، بالإضافة إلى شيوع عادة التدخين، والحياة الخالية من النشاط الرياضي.

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