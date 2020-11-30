السعودية والإمارات.. درع الأمن القومي العربي في مواجهة الإرهاب والتطرف

تجاوزت العلاقات السعودية - الإماراتية مفهوم العلاقة بين دول الجوار، إذ يرتبط البلدان بعلاقة تاريخية تعززها روابط الدم والإرث والمصير المشترك، فالعلاقات الثنائية تعد نموذجاً للتعاون والشراكة، من أجل صالح العرب جميعاً. وهناك مقوّم آخر للعلاقة بين الدولتين، وهو الأمن الوطني لكل منهما وهذا المقوّم صار أكثر أهمية بسبب التحوّلات الإقليمية والعالمية فهما بمثابة درعا الأمن القومي العربي.

والحديث عن العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية الأخرى، يشبه الحديث عن علاقة الأشقاء الحميمية، بما تحتويه هذه العلاقة من ألوان الحياة ودفئها على اختلافها، والتي تنصهر في النهاية في لون واحد هو المحبة والمسؤولية معاً، هذه الحالة الصحية هي في الواقع حال العلاقات بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

بعد المتغيرات الأخيرة على المستوى العالمي والعربي، وإزاء ما تتعرض لها المنطقة العربية من تجاذبات وتعارضات تفرضها المصالح الإقليمية والدولية، فإن الرهان الحقيقي سيكون مبنياً في المستقبل على التعاون السعودي الإماراتي من أجل حماية المنطقة مما يحاك لها، سيما في ظل وجود أدلة على إرهاب قطر.