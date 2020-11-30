حمدان بن محمد: يملؤنا الفخر

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن شمس الـ30 من نوفمبر من كل عام تشرق علينا وقد امتزج ضياؤها بمشاعر الفخر والاعتزاز وشعور عميق بالمسؤولية تجاه الوطن وإصرار على الوصول به إلى أرفع درجات التقدُّم والرقي، مستلهمين في ذلك ما قدمه أبطال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من تضحية في سبيل وطنهم، وما سطروه من بطولات في سجل مجد الإمارات.
وأضاف في كلمة وجهها عبر «مجلة درع الوطن» أنه في يوم الشهيد تختلج في الصدور مشاعر قد لا تعين مفردات اللغة على التعبير عنها أو إظهار مداها.. فهو يوم يستذكر فيه الإماراتيون جميعاً بطولات تتوج الرؤوس وتضحيات تلهب الحماسة في النفوس قدمها أصحابها عن طيب خاطر مستبشرين في سبيل الذود عن تراب الوطن.
وقال سموه: نقدم تحية واجبة لأرواح شهدائنا الأبرار الذين ضربوا أروع أمثلة الوطنية والفداء، لم يهابوا ولم يتراجعوا بل كانوا دوماً في مقدمة الصفوف في ميادين رفعة الحق، مؤكدين بكل ثبات أن دولة الإمارات لا تتوانى عن الوفاء بمسؤولياتها القومية والأخلاقية والإنسانية.
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