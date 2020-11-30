سيف اليزيد - أبوظبي (وام)‏ أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أن شهداء الوطن الأبرار ضربوا أروع أمثلة الفداء ببطولات مجيدة أكدوا معها أن شعب الإمارات يقف بكل قوة وثبات وراء مواقف دولته الواضحة والراسخة.

وقال سموه -في كلمة وجهها عبر مجلة درع الوطن- إن جميع أبناء الإمارات على استعداد دائم لبذل الغالي والنفيس في سبيل تأكيد سيادتها ورفعتها بين الأمم والشعوب، لتظل تلك التضحيات الخالدة نبراساً يضيء الطريق، ويلهمنا كل يوم دروساً جديدة في حب الوطن، ويحثنا على الوفاء بكل ما يلزم تجاهه من جهد وعمل يضمن له تقدمه ويوفر له أسباب ازدهاره، ويشد من عزائم الرجال للتصدي ببسالة وإقدام لكل ما من شأنه تهديد أمنه أو استهداف سلامته أو النيل من مقدراته.

وتابع: تحية إجلال لأرواح شهدائنا الأبرار الذين سطروا بدمائهم الزكية ملاحم خالدة ستبقى في ذاكرة الوطن مصدر إلهام لأبنائه ونبعاً تنهل منه الأجيال القادمة دروساً مهمة في قيم الوفاء للوطن ومعاني الانتماء لترابه والولاء لرايته والالتفاف حول قيادته.

كانت هذه تفاصيل خبر مكتوم بن محمد: ملاحم خالدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.