اجتماع لوزراء «التربية» في دول «التعاون»

سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)



عقد أصحاب المعالي وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج في نوفمبر الجاري، الاجتماع الاستثنائي «عن بُعد» برئاسة معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية، وزيرة التربية والتعليم في سلطنة عُمان، رئيس المؤتمر العام للمكتب.

وشارك في الاجتماع معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكل من معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وزير التربية والتعليم في مملكة البحرين، ومعالي الدكتور عبدالله سالم لملس، وزير التربية والتعليم في الجمهورية اليمنية، ومعالي الدكتور سعود بن هلال الحربي، وزير التربية والتعليم العالي في دولة الكويت، ومعالي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم في المملكة العربية السعودية، ومعالي الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي في دولة قطر، ومعالي الدكتور علي بن عبد الخالق القرني، المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، وبحضور السادة مديري المراكز التابعة للمكتب.

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