سفير الإمارات لدى إندونيسيا يقدم أوراق اعتماده إلى رابطة «الآسيان»

سيف اليزيد - جاكرتا (وام) قدم عبدالله سالم عبيد الظاهري سفير الدولة لدى إندونيسيا، أوراق اعتماده إلى داتو ليم جوك هوي الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان»، كسفير معتمد لدى الرابطة، وذلك من خلال الاتصال المرئي.

ونقل السفير تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، إلى الأمين العام وتمنياته للرابطة بالمزيد من التقدم والنجاح.

وأكد على الجهود والإنجازات الملموسة التي حققتها دولة الإمارات لتوسيع نطاق علاقاتها وتعاونها مع دول الرابطة، ضمن مساعي الحصول على صفة شريك الحوار القطاعي لرابطة الآسيان.

من جانبه، حمّل الأمين العام السفير تحياته لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء. وأشاد بالعلاقات المتميزة التي تربط دولة الإمارات ودول رابطة الآسيان، كما وجه التهنئة بمناسبة انضمام الدولة إلى معاهدة الصداقة والتعاون لجنوب شرق آسيا، وأعرب عن تمنياته للسفير بالتوفيق والنجاح في مهام عمله، والعمل على دعم وتطوير العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات ورابطة دول جنوب شرق آسيا.

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