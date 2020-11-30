سيف اليزيد - أبوظبي (وام) أصدر معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل قرارات وزارية بإنشاء محاكم متخصصة لنظر جرائم غسل الأموال بالقضاء الاتحادي بمحاكم الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، حيث أنشأ بكل دور قضاء دوائر فردية وكلية واستئنافية لنظر هذه الجرائم.

ويأتي هذا القرار في إطار توجه الوزارة في دعم القضاء المتخصص، بما ينعكس بالإيجاب على جودة واتساق الأحكام القضائية في هذا المجال، فضلاً عن أن إنشاء محاكم متخصصة لنظر جرائم غسل الأموال يعزز من جهود الدولة وفعاليتها في مواجهة جرائم غسل الأموال.

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