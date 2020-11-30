الامارات | حاكم أم القيوين: شهداء الوطن يبقون في صدارة صفحات التاريخ الوطني

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم أم القيوين: شهداء الوطن يبقون في صدارة صفحات التاريخ الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أن شهداء الوطن سيبقون في صدارة صفحات التاريخ الوطني، وفي قلوبنا، نستمد منهم أمثلة الشجاعة لرفعة الوطن الغالي وتقديم التضحيات.

وقال سموه في كلمة وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة يوم الشهيد: «في يوم من أيام الوطن الخالدة نستذكر جميعاً، قيادة وشعباً، شهداء الوطن البواسل الذين رووا بدمائهم الطاهرة ثرى الوطن، منذ 30 نوفمبر عام 1971، دفاعاً عن ترابه وأمنه واستقراره، وليبقى شهداؤنا في صدارة صفحات التاريخ الوطني، وفي قلوبنا جميعاً، نستمد منهم أمثلة الشجاعة لرفعة الوطن الغالي وتقديم التضحيات».

وأضاف سموه: «إن استذكارنا ليوم الشهيد إنما هو تأكيد على صدق الانتماء، وروح التضحيات التي يتميز بها شعب الإمارات وأبناء القوات المسلحة، بسطاً للحق وإحقاقاً له».

وأكد سموه أن «قيادتنا الوطنية جسدت، منذ تأسيس الاتحاد، التعاضد الوطني لحماية المكتسبات وفق التربية الوطنية، التي أصبحت اليوم إحدى السمات التي يتصف بها أبناء القوات المسلحة، وأكدت عليها مبادئ الوفاء و العزة والكرامة، مستلهمين منهم دروس العزم والذود عن حياض الوطن وقت الأزمات، والمشاركة الفاعلة في بناء الدولة وقت السلم في إطار التزاماتهم وواجباتهم تجاه وطنهم».

واختتم سموه قائلاً: «تحية إجلال وإكبار لشهداء الوطن الأبرار، داعين الله، عز و جل، أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه، ويلهمنا وأسرهم الكريمة الصبر والسلوان».

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