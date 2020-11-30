الامارات | حاكم الفجيرة: شهداء الإمارات قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الوطن

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الفجيرة: شهداء الإمارات قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الوطن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أن شهداء الإمارات الأبرار حملوا مسؤولية الدفاع والذود عن الوطن، وقدموا أرواحهم رخيصة في سبيله، وهم صامدون على خطوط الدفاع الأولى.

وقال سموه، في كلمة وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة يوم الشهيد، إن الدول تُبنى بسواعد أبنائها، وإن الأمم تنهض بتضحيات رجالها، وإننا في هذا اليوم نستذكر بطولات رجالنا الأكفاء، الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل وطن يليق بحجم تضحياتهم.

وأضاف في كلمته: «لقد حمل شهداء الإمارات الأبرار مسؤولية الدفاع والذود عن الوطن، وقدموا أرواحهم رخيصة وهم صامدون على خطوط الدفاع الأولى، يؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية في سبيل دينهم ووطنهم، فحافظوا على مكتسبات الاتحاد ببطولاتهم وإنجازاتهم المشرفة في ميادين العز والشرف وإعلاء كلمة الحق».

وقال سموه: «في يوم الشهيد، الذي يعتبر مناسبة وطنية جليلة، نحتفي بشهدائنا ونفتخر بأبنائنا من أفراد القوات المسلحة، الذين هبّوا لنداء الوطن، وكانوا عوناً وسنداً لإخوتهم في نُصرة قضاياهم وردّ حقوقهم، وحفظ كرامة أوطانهم، فكانوا مثالاً يُحتذى في البطولة والشجاعة، ونماذج خالدة تضرب أروع قصص التضحية والعطاء، لتكون منارة هدى للأجيال المقبلة من أبناء الإمارات، بما قدموه في سبيل الحق والواجب الإنساني».

وأكد سموه: «إننا في دولة الإمارات نجدد العهد والولاء، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بانتهاج قيم الاتحاد التي غرسها مؤسسوه في لبنة وطننا الغالي، وفي نفوس شعبنا». واختتم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي كلمته بقوله: «سنظل على العهد، نستذكر ونفخر بما حققه شهداء الإمارات الأبطال، وستبقى تضحياتهم منهاجاً نتبعه ونتمثل قيمه ونُدرسّه لأبنائنا».

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