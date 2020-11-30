الامارات | عاطل يهدد بتحطيم مطعم بسبب «وجبة»

شكرا لقرائتكم خبر عن عاطل يهدد بتحطيم مطعم بسبب «وجبة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة عاطل من جنسية دولة عربية، هدد بتكسير وإتلاف مطعم، وقتل أحد أفراده، إذا لم يعطوه وجبة طعام مجانية.

وقالت صاحبة المطعم في تحقيقات النيابة العامة إنها تلقت اتصالاً هاتفياً في نحو الساعة 11.50 صباح يوم 29 سبتمبر الماضي من موظفي مطعمها الكائن بمنطقة أبوهيل، وأبلغوها أن المتهم يثير الفوضى في المكان، لرغبته في تناول الطعام دون أن يدفع ثمنه، فتوجهت إلى هناك فوراً، وشاهدته في حالة سكر شديدة، وطلبت منه المغادرة، إلا أنه طلب منها الطعام، وإلا سيحطم المطعم، لكنها رفضت طلبه، فكرر تهديداته، وأخبر الموظفين في المطعم بأنه سيجرهم معه إلى السجن، فأبلغت الشرطة التي حضرت إلى المكان.

ولفتت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتصرف فيها المتهم بهذه الطريقة، إذ سبق له تكسير باب المطعم في فترة سابقة، وحررت أيضاً بلاغاً ضده.

وأكد سائق يعمل في المطعم أنه كان موجوداً في المطعم حين حضر المتهم وبيده علبة مشروبات كحولية، وطلب وجبة طعام، لكنه رفض السماح له بذلك، كونه كسر سابقاً باب المطعم.

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