العراق يسجل 1614 إصابة بـ«كورونا»

سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 1614 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد 19»، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 550435 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن تسجيل 24 حالة وفاة.

وبحسب إحصائية أصدرتها الوزارة، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 12224 بعد تسجيل 24 حالة وفاة اليوم الأحد.

وأشارت الإحصائية إلى أن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 480903 بعد تسجيل 2366 حالة شفاء اليوم أيضاً.

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