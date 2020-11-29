الامارات | «صحة بدبي» تطلق «نابض» لربط المستشفيات الحكومية والخاصة

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة بدبي» تطلق «نابض» لربط المستشفيات الحكومية والخاصة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة الصحة بدبي، أمس، مشروع (نابض) الذي يستهدف ربط مستشفيات الهيئة وجميع المستشفيات الحكومية والخاصة على مستوى الدولة والعالم، بما يوحد التقارير الطبية للمرضى وفق أعلى درجات الخصوصية والدقة والسرعة.

وقال مدير عام هيئة الصحة بدبي حميد محمد القطامي، إن «المشروع الرائد يأتي ضمن التزام الهيئة وحرصها الشديد على التحول الذكي بخدماتها ومنظومتها الصحية، التي تخدم الناس وتحقق التنافسية العالمية لدبي في المجال الصحي».

وأضاف: «من دون شك، فإن مشروع (نابض) يتوافق في أنظمته الحديثة وتقنياته المتطورة وأهدافه مع توجهات حكومة دبي، وتطلعات الإمارة في أن تكون هي الرائدة بمنشآتها وخدماتها الطبية فائقة المستوى».

وأوضح أن من أجل ذلك، سعت الهيئة لتنفيذ هذا المشروع الطموح، الذي يجمع مستشفيات ومراكز وعيادات دبي (الحكومية والخاصة) في منظومة إلكترونية متكاملة، تمثل طفرة مهمة على مستوى العناية بالمرضى، ولاسيما في جانب التشخيص والعلاج، الذي سيرتكز على بيانات وتقارير طبية موحدة، يتوفر معها وقت وجهد الأطباء والمرضى، والتكلفة المالية أيضاً.

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