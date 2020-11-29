الامارات | 3186 منازعة أسرية في الدولة خلال 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن 3186 منازعة أسرية في الدولة خلال 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد وزير العدل، سلطان بن سعيد البادي، أن الوزارة لا تألوا جهداً في الإصلاح بين الأطراف المتنازعة أسرياً، إلّا أن دور لجان التوجيه الأسري في حل النزاع يعد مرحلة لاحقة على نشأته، مشيراً إلى أن عدد لجان التوجيه الأسري بالمحاكم الاتحادية الشرعية يبلغ 9 لجان، بإجمالي عدد 24 موجهاً أسرياً.

وقال الوزير – رداً على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت الخميس الماضي: "هذا العدد يفي في المرحلة الحالية، حيث يتم إلحاق المدربين الأسريين بدورات متخصصة بمعهد التدريب القضائي أو بالجهات ذات الصلة بشكل دوري".

وتضمن رد الوزير إحصاءات توضح كفاءة الموجهين الأسريين فيما يؤدونه من جهود للإصلاح الأسري، من خلال نسب المنازعات المنتهية بالصلح أو الحفظ مقارنة بالمنازعات المعروضة، وذلك منذ عام 2017 حتى العام الجاري، إذ أوضح أن عدد المنازعات المعروضة في هذا العام بلغ 3186، منها 2215 منازعة انتهت بالصلح والحفظ، أما التي احيلت للقضاء لتعذر الاتفاق بين الطرفين، بلغت 844 في حين بلغ المؤجل 127 نزاعاً، لتبلغ نسبة المنازعات المتصرف بها حوالي 96 بالمائة.

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