الامارات | حسين الحمادي : شهداء الوطن أصحاب رسالة ومبدأ وقيم إنسانية أصيلة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد وزير التربية والتعليم حسين بن إبراهيم الحمادي أن شهداء الوطن أصحاب رسالة ومبدأ وقيم إنسانية أصيلة اختاروا لأنفسهم أرفع الدرجات فنالوا الشهادة. وقال وزير التربية والتعليم حسين بن إبراهيم الحمادي، في تصريح بمناسبة يوم الشهيد: " رحم الله شهداءنا الأبرار.. قدمتم دروسا في التضحية والإباء وخلدتم أسماءكم في صفحات المجد والعلا.. كنتم حصن الوطن المنيع .. سنظل نفخر ببطولاتكم وذويكم وصنائعكم في ميادين الواجب". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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