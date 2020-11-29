الامارات | طحنون بن زايد: شهداء الوطن سطروا صفحات مضيئة من العز والفخر والمجد

شكرا لقرائتكم خبر عن طحنون بن زايد: شهداء الوطن سطروا صفحات مضيئة من العز والفخر والمجد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني أن شهداء الوطن الأبرار سطروا صفحات مضيئة من العز والفخر والمجد وقدموا تضحيات عظيمة نظرت لها القيادة الرشيدة وشعب الإمارات نظرة إجلال وإكبار دفاعا عن الوطن لتبقى رايته خفاقة شامخة.

وقال سموه - في كلمة وجهها عبر مجلة "درع الوطن" بمناسبة يوم الشهيد - نستذكر في هذا اليوم المجيد تضحيات وبطولات أبناء الإمارات البررة الذين بذلوا أغلى ما لديهم وقدموا الغالي والنفيس في سبيل عزة و رفعة هذا الوطن المعطاء و ذادوا عن حياضه باستبسال وشجاعة على مر العقود، وسقوا بدمائهم الزكية شجر أمنه واستقراراه وازدهاره ورخائه.

وأضاف سموه : يحل يوم الشهيد هذا العام ونحن نمر بعاصفة صحية هوجاء هبت على العالم كله وقطفت أرواح الملايين من البشر ممثلة في أزمة كوفيد - 19، وسينقشع غبار هذه الأزمة قريبا لتبقى تضحيات أبناء وبنات الامارات من جنود الجيش الأبيض العاملين في القطاع الصحي والمتطوعين والمتطوعات من مواطنين ومقيمين في الخط الأول وساما على صدر تاريخ الوطن المشرق، وليسطروا أسمى معاني العطاء الإنساني والمسؤولية والإخلاص بمعالجة و رعاية المرضى والمصابين وحماية البشر من فيروس كورونا، مخاطرين بأنفسهم، ملبين نداء الوطن.

وأكد سموه في ختام كلمته أن تضحيات شهداء الوطن الأبرار بأرواحهم الغالية في شتى الميادين العسكرية والصحية لا تنسى، وستبقى محفورة في وجداننا ولقد سطرت دماؤهم الطاهرة أمجادهم على صفحات ذاكرة الوطن وستبقى ذكراها غالية في قلوب شعب الإمارات وقيادتها.

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