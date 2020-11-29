سلطان الجابر: "يوم الشهيد" سيظل خالداً في ذاكرة أبناء الإمارات

سيف اليزيد - أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن تاريخ الثلاثين من نوفمبر سيظل محفوراً في ذاكرة الوطن بكل فخر واعتزاز.

وقال معاليه بمناسبة "يوم الشهيد": " نوجه في هذا اليوم تحية إجلال وإكبار لأرواح شهدائنا البواسل الذين ضحوا بحياتهم في سبيل حماية الوطن وصون منجزاته ومكتسباته والذود عنه بكل شجاعة وفخر"، مؤكداً أننا لن ننسى قصص الوفاء والنُبل التي سطرها شهداؤنا الأبرار ضاربين أروع الأمثلة في العطاء والتضحية لإعلاء شأن الوطن" .

وأضاف: "في هذا اليوم، يلتف شعب الإمارات حول قيادته الرشيدة في وقفة تلاحم وتعاضد، لنستلهم القيم النبيلة التي تجسدها تضحيات شهدائنا في سبيل الحق والكرامة والمجد، كما نوجه تحية تقدير إلى أسر وذوي شهداء الإمارات الذين سيبقون خالدين في ذاكرة الوطن".

واختتم بالقول: "نعاهد القيادة والوطن أن نبقى أوفياء لثوابتنا الوطنية وللقيم والمبادئ التي ضحى شهداؤنا الأبرار بأرواحهم دفاعاً عنها".