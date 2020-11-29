سلطان بن خليفة: "يوم الشهيد" يعكس معاني التضحية وحب الوطن

سيف اليزيد - أكد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة أن "يوم الشهيد" مناسبة وطنية نستذكر فيها قيادة وشعبا عطاء وتضحيات شهدائنا الأبرار الذين قدموا حياتهم ودماءهم الغالية من أجل الوطن ورفعته وعلو شأنه بين الدول مسطرين ببطولاتهم أروع أمثلة الفداء وسوف يبقون رمزا للوطنية وفخرا يعتز به كل مواطن ومواطنة على أرضنا الحبيبة.

وقال سموه في كلمة بهذه المناسبة: "إن قيادتنا الرشيدة تحرص على الوقوف إلى جانب أسر الشهداء وتبادلهم الوفاء بالوفاء، وهم عنوان للكرامة والبسالة المتأصلة في نفوس أبناء الوطن ونموذج للتضحية والإيثار ونحن باقون على العهد، متسلحون بالقيم والأخلاق والمبادئ التي غرسها ورسخها فينا الآباء المؤسسون للدولة، ومستمرون على ذات النهج تحت راية القيادة الرشيدة ".

وأضاف سموه: "إن قيم التضحية تمثل إرثا أصيلا استمده الوطن من الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" واقتفاه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فغدت الإمارات برسالتها السامية وسياستها الحكيمة ومواقفها البطولية منبرا للفخر بقيم الولاء والانتماء والإخلاص للوطن وهي الصفات والخصال الأصيلة المغروسة في نفوس أبناء الإمارات".

وقال "هذا اليوم إنما هو استذكار للرجال الأوفياء الذين سطروا ببطولاتهم تاريخ الذاكرة الوطنية لدولة الإمارات .. إن يوم الشهيد مناسبة وطنية تعبر فيه الإمارات قيادة وشعبا عن تقديرها لعطاء وتضحيات شهدائها الأبرار، إنه يوم فخر يحمل أسمى معاني المجد والبطولة والوفاء والوطنية والولاء والانتماء للأرض والقيادة، ومناسبة ستستذكر فيها الأجيال القادمة دور الشهداء المهم في خدمة الوطن فبتضحيات شهدائها تبنى القوة والمجد والفخر للأجيال الحاضرة والقادمة ".

وأضاف سموه "إننا في هذا اليوم نجدد العهد بأن نبقى دائما أوفياء لهذا الوطن وقيادته من أجل رفعة دولتنا الغالية وتعزيز مكانتها بين الأمم، مؤكدا أن الشهداء جسدوا معاني الشرف والوفاء والتضحية لدولتهم الحبيبة فلن ننساهم أبدا وستبقى ذكراهم خالدة في النفوس وبطولاتهم وتضحياتهم وأسماؤهم أوسمة فخر واعتزاز على صدورنا، سائلين المولى عز وجل أن يرحم الشهداء ويسكنهم فسيح جناته، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، مشددا سموه على أن الوطن لن ينسى أبناءه الذين بذلوا أرواحهم الطاهرة دفاعا عنه في ساحات العز والشرف .. رحم الله شهداءنا الأبرار وأسكنهم فسيح جناته، وجزى أهلهم وذويهم خيرا.

وتوجه سموه بهذه المناسبة بالشكر إلى أمهات الشهداء وآبائهم وأبنائهم الذين برهنوا على إرادة صلبة، وصبر عظيم وحب للوطن، مؤكدا أن شهداءنا الذين جادوا بأرواحهم سيبقون أحياء عند ربهم يرزقون، وسيبقى الوطن يفخر بهم.

كما توجه سموه بالشكر إلى قواتنا المسلحة الباسلة، فهي درع الوطن وسياجه الحصين، والتي تلبي دون توان نداء الواجب في سبيل رفعة دولة الإمارات العربية المتحدة وعزتها .. ولرجال صدقوا الله والوطن ما عاهدوا عليه بأن تظل راية هذا الوطن خفاقة دوما، وأن تكون دولة الإمارات واحة رخاء وازدهار وأمن وأمان لأبنائها ولجميع المقيمين على أرضها، وتظل منارة للخير والعطاء، سندا وعونا للشقيق والصديق .. الرحمة لشهدائنا الأبرار .. والعزة والرفعة لوطننا الغالي دولة الإمارات العربية المتحدة".